У Росії на журналістку проєкту Радіо Свобода склали протокол про «дискредитацію армії РФ»

На журналістку регіонального проєкту російської служби Радіо Свобода Север.Реалии Світлану Прокоп’єву в Росії склали адміністративний протокол за статтею про «дискредитацію російської армії». Про це вона дізналася із картки справи на сайті суду Пскова. За цією статтею їй загрожує штраф до 300 тисяч рублів.

Що саме стало приводом до складання протоколу – невідомо.

У 2019 році Прокоп’єва стала звинуваченою у кримінальній справі про виправдання тероризму. 2-ий Західний окружний військовий суд визнав її винною і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 тисяч рублів. Вона оскаржила вирок, зокрема у Європейському суді з прав людини.

У березні 2022 року вона виїхала з Росії після обшуку у її будинку. Він був пов’язаний із кримінальною справою про наклеп на адресу губернатора Псковської області Михайла Ведернікова. Журналістка проходить свідком.

У тому ж році МВС і ФСБ Росії почали збирати на Прокоп’єву матеріали, щоб внести її до російського реєстру «іноземних агентів», передає Север.Реалии. Вона була внесена до нього у червні цього року.

Адміністративна й кримінальна статті про «дискредитацію російської армії» були додані Держдумою РФ до російського законодавства невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Дискредитацією суди визнають повідомлення будь-якої позиції про війну в Україні, яка суперечить офіційній точці зору Москви.