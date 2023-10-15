Польща: Туск заявляє, що опозиція має достатньо голосів для формування уряду

Після оголошення даних екзит-полу лідер польської опозиції, колишній прем’єр-міністр і голова блоку «Громадянська коаліція» Дональд Туск заявив, що опозиційні групи мають достатньо голосів, щоб скинути правлячу партію «Право і справедливість» (ПіС) після парламентських виборів.



Очікується, що партії «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Ліві» отримають 248 місць у нижній палаті парламенту порівняно з 212 місцями у партій «Право і справедливість» і «Конфедерації».



Партію «Право і справедливість» (ПіС) звинувачують у згортанні демократії в Польщі протягом двох термінів її правління, що призвело до напруженості у відносинах з ЄС.

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Офіційні результати голосування Державна виборча комісія планує оприлюднити у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.



Явка виборців склала майже 73%. Її вже назвали рекордною. На останніх парламентських виборах у 2019 році явка була майже 62%.

За результатами парламентських виборів у Польщі мають обрати 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).