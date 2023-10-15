На виборах у Польщі перемагає «Право та справедливість» – попередні дані

Найбільшу кількість голосів отримує партія «Право та справедливість» (ПіС), яку очолює Ярослав Качинський – 36,8% (200 мандатів), але цього недостатньо, щоб створити монобільшість. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з посиланням на дані екзитполу.

Головний суперник ПіС – центристська «Громадянська коаліція» на чолі з Дональдом Туском – набирає 31,6% (163 мандати).

Також до парламенту проходить центристський блок «Третій шлях» з результатом 13% (55 мандатів), коаліція лівих партій «Нова лівиця» – 8,6% (30 мандатів) та ультраправа «Конфедерація» – 6,2% (12 мандатів).

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Офіційні результати головування Державна виборча комісія планує оприлюднити у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.



Явка виборців склала майже 73%. Її вже назвали рекордною. На останніх парламентських виборах у 2019 році явка була майже 62%.

За результатами парламентських виборів в Польщі мають обрати 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).