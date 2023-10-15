У Польщі відбуваються парламентські вибори

У Польщі 15 жовтня стартували парламентські вибори, за їхніми результатами оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата), повідомляють місцеві ЗМІ.

Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 7:00 (за київським часом о 8:00) і закриються о 21:00. Згідно з результатами опитувань, у Польщі лідирують п’ять політичних сил. Прохідний бар’єр для партій – 5% голосів, а для блоків – 8%.

За останніми даними, лідирує консервативна партія «Право та справедливість» (ПіС), головою якої є Ярослав Качинський. Партія перебуває при владі з 2015 року, а президент країни Анджей Дуда – також висуванець від ПіС. За різними даними соцопитувань, партія має від 31 до 37%.

Головний суперник ПіС – центристська «Громадянська коаліція» (ГК). Її очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Середній рейтинг – 30%.

До парламенту, скоріш за все, пройдуть ще три партії: центристський блок «Третій шлях» (11%), коаліція лівих партій та ультраправа «Конфедерація» (по 10%).

За даними Державної виборчої комісії (PKW), вік наймолодшого кандидата, який балотується до парламенту – 21 рік, найстаршого – 92 роки. Середній вік кандидатів до Сейму становить 46 років, а до Сенату – 54 роки.

У PKW хочуть оприлюднити остаточні результати виборів до парламенту Польщі у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.

Разом із виборами до парламенту, на дільницях також триває референдум, на якому полякам пропонують відповісти на чотири питання:

щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам;

щодо необхідності підвищення пенсійного віку;

щодо ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю;

про допуск тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в рамках механізму ЄС щодо примусового переселення.

1 жовтня у столиці Польщі Варшаві 1 жовтня відбувся марш опозиції, який організували для мобілізації виборців і боротьби за голоси людей, які ще не визначилися, за кого голосувати на виборах до парламенту.

На ході люди тримали у руках прапори Польщі і Євросоюзу, а також плакати з написами «Переможемо», «Думаю, тому я тут».