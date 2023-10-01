Польська опозиція скликала у Варшаві «Марш мільйонів сердець» за два тижні до виборів (фото)

У столиці Польщі Варшаві 1 жовтня відбувся марш опозиції, який організували для мобілізації виборців і боротьби за голоси людей, які ще не визначилися, за кого голосувати на майбутніх парламентських виборах.

«Неможливе стало можливим. Коли я бачу ці сотні тисяч усміхнених облич, відчуваю, що наближається цей знаковий момент в історії нашої батьківщини», – сказав, відкриваючи марш, лідер партії «Громадянська платформа» Дональд Туск.

На «Марш мільйонів сердець» приїхали люди з різних куточків Польщі. Учасники ходи розповідали, що аби встигнути виїжджали посеред ночі.

«Ми з Ольштина, виїжджали потягом о 5-й ранку, бо хочемо, щоб життя в нашій державі змінилося. Ми хочемо, щоб теперішній уряд пішов, щоб громадське телебачення було правдивим. Я маю дві доньки, дружину і хочу, щоб наше майбутнє було справжній і реальним, а не заснованим на брехні. Ми віримо, що після 15 жовтня буде краще і настануть зміни», – сказав Радіо Свобода пан Марек з Ольштина.

«Я не хочу уряду безправʼя, не хочу нищення Польщі. Боюся майбутнього і вважаю, що якщо виграє ПІС, то це майбутнє буде нестерпним. Якщо вони залишаться при владі, то буде олігархічна система, як в Росії, цього я побоююся», – сказала радіо Свобода пані Малгожата з-під Варшави.

На ході люди тримали у руках прапори Польщі і Євросоюзу, а також плакати з написами «Переможемо», «Думаю, тому я тут».

«Марш мільйонів сердець» влаштували центральними вулицями Варшави. Велику частину міста перекрили, щоб у разі потреби, могли проїхати екстрені служби.

За два тижні у Польщі відбуватимуться парламентські вибори. Згідно з опитуванням, проведеним 27 вересня компанією IBRiS для порталу Onet, 35,1% респондентів проголосували б за партію «Право і справедливість». «Громадянська платформа» могла б розраховувати на підтримку 27%. У трійці лідерів коаліція – «Третій Шлях» з 10,4%. Досі не визначилися, за кого голосувати, 5,6% поляків.