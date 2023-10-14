У неділю, 15 жовтня поляки обиратимуть двопалатний парламент – 460 депутатів і 100 сенаторів. Головна інтрига цих виборів – чи прийде втретє до влади правляча партія «Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським чи обʼєднана опозиція «Громадянська коаліція» із Дональдом Туском.