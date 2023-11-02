Держприкордонслужба попередила про можливе ускладення руху через кордон із Польщею

На українсько-польському кордоні можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників – про це заявила Державна прикордонна служба 2 листопада.

«За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада. Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене», – йдеться в повідомленні.

Рух може бути ускладнений як на в’їзд, так і на виїзд із Польщі.

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Прикордонники радять водіям врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Наприкінці жовтня стало відомо, що через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк. Вони планують заблокувати рух вантажівок на всіх пунктах пропуску польсько-українського кордону, крім Медика-Шегині 6 листопада.



Як повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода один з організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, будуть пропускати гуманітарні і військові вантажі, автобуси і приватний автотранспорт. Заборона руху стосується тільки вантажівок.