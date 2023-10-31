Польські перевізники наступного тижня планують заблокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк. У понеділок, 6 листопада, вони обіцяють заблокувати рух вантажівок на всіх пунктах пропуску польсько-українського кордону, крім Медика-Шегині.



Як повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода один з організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, будуть пропускати гуманітарні і військові вантажі, автобуси і приватний автотранспорт. Заборона руху стосуються тільки вантажівок.



У блокуванні кордону, за словами організаторів, братиме участь приблизно 300 польських перевізників. Кордон обіцяють перекривати, поки не будуть виконані їхні вимоги і кажуть, що мають дозвіл на проведення пікету аж до 3 січня наступного року.



Польські перевізники вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.



«Зараз мій водій,щоб зареєструватися в електронній черзі в Україні, повинен їхати в Україну, а найближчий термін, щоб легально зареєструватися і перетнути назад кордон, – це 12 днів. То він 12 днів має жити в машині, десь на паркінгу або просто при дорозі перед пунктом пропуску, щоб могти повернутися додому порожнім. А якщо завантажений – то черга ще довша. Український водій може піти додому і чекати вдома. Йому не платять, бо він сидить вдома, а я своєму водію маю заплатити за кожен день, бо він на роботі. Я вважаю, це нечесно щодо нас. Наприклад, українські водії, які приїжджають до Польщі завантажуються і виїжджають з Польщі, вони не змушені стояти стільки часу, не чекають так довго на виїзд», – пояснює Томаш Борковський.



Він також стверджує, що багато українських перевізників зараз в’їжджають до Польщі порожніми, тут беруть товар і везуть його до інших країн, не маючи дозволів.



«Відсутність дозволів не дає права українській фірмі на вантажні перевезення по території Польщі і ЄС. Відсутність дозволів передбачає тільки те, що український перевізник приїжджає до Польщі, розвантажується і забирає товар назад до України, але не може здійснювати перевезення по Польщі чи ЄС», – каже Борковський, додаючи, що раніше подібної ситуації не було.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники запланували акцію протесту поблизу пункту пропуску Корчова на 3 листопада. Надалі протягом кількох тижнів протести планували поширити на усі пункти пропуску і організовувати їх до кінця 2023 року, повідомила асоціація Укравтопром.

Польські прикордонники на запит Радіо Свобода підтвердили заплановану демонстрацію на 3 листопада.

Після повідомлень про заплановані акції польських перевізників Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії з проханням провести зустріч. Її мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечать стабільну роботу кордону.