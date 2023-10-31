Україна викликала Польщу на зустріч до Єврокомісії через нові погрози щодо перекриття кордону

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Європейської Комісії з проханням провести зустріч через повідомлення про заплановані блокування пунктів пропуску польськими перевізниками. Зустріч має відбутися 31 жовтня, повідомила пресслужба українського міністерства.

Польські перевізники запланували акцію протесту поблизу пункту пропуску Корчова на 3 листопада. Надалі протягом кількох тижнів протести планують поширити на усі пункти пропуску і організовувати їх до кінця 2023 року, повідомила асоціація Укравтопром.

Польські прикордонники на запит Радіо Свобода підтвердили заплановану демонстрацію на 3 листопада.

«Прикордонна служба отримала повідомлення від гміни Радимно про те, що перед автодорожнім пунктом пропуску в Корчовій планується мітинг. Заплановане частковий пропуск вантажних транспортних засобів,» – йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі.

Українська сторона намагається врегулювати ситуацію шляхом перемовин, тому ініціювала зустріч за посередництвом Єврокомісії, щоб знайти рішення, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону. «Такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам. Ми вдячні польському народу за постійну підтримку нашої держави в умовах повномасштабної війни і готові до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн», – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

У Єврокомісії на питання Радіо Свобода відповіли, що поки що не мають деталей перемовин, але сподіваються, що Києву вдасться переконати Варшаву діяти послідовно.

«Україна впроваджує і зараз перебуває на певній стадії реалізації свого плану дій для вирішення проблем, які виникли влітку. Ми сподіваємося, що це забезпечить більш життєздатне середньо- та довгострокове вирішення проблем,» – заявив речник Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Олоф Гілл.

Також він висловив сподівання, що зміна влади Польщі посприяє покращенню торгівельних відносин між Україною та Польщею.

«У Польщі, як ви знаєте, зараз формується новий уряд. Тому ми продовжуємо роботу з усіма залученими державами-членами,» - сказав речник Єврокомісії.

В українському міністерстві наполягли, що «шляхи солідарності», запропоновані Єврокомісією одразу після повномасштабного вторгнення Росії, не працюють на повну потужність.

«Завдяки системі «єЧерга» та постійній комунікації із митною та прикордонною службами ми бачимо «слабкі місця» нашого кордону, де дійсно не виконуються укладені меморандуми. Лише у жовтні виконання меморандумів складає 50%, до прикладу, у червні цей показник був на рівні 65%,» – сказав Сергій Деркач.

За його словами, є об’єктивні причини, через які рух через кордон сповільнений - як от ремонті роботи.

«Проте в умовах сезонного збільшення експорту, морської блокади, ми повинні забезпечити стабільну та ритмічну роботу кордону, щоб як наші, так і іноземні водії могли точно знати коли перетнуть кордон, а економіка працювала» - наголосив Сергій Деркач.

Польські перевізники пояснюють свої демонстрації надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Та вимагають повернути вимоги до українських перевізників отримувати дозволи, заборонити реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС, організувати окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур тощо.

Польські перевізники пригрозили з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через «надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС».

Раніше перевізники в Польщі обмежувались блокуванням одного пункту пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.