ЄС затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців. Польща та Чехія зробили окрему заяву

Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року, повідомили в Єврокомісії.

«27 вересня 2023 року міністри досягли політичної угоди щодо продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Рішення було ухвалено 19 жовтня 2023 року», – йдеться в повідомленні Єврокомісії.



Як пише Польське Радіо, представники країн ЄС одноголосно підтримали це рішення, але окрему заяву подали Польща та Чехія.



Варшава заявила, що вона не проти продовження тимчасового захисту, але як сторона, яка найбільше обтяжена напливом біженців з України, закликає Єврокомісію надати відповідне фінансування – «нинішня підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабам потреб». У заяві також є посилання на дані ОЕСР за минулий рік, згідно з якими Польща витратила найбільше на утримання біженців з України – понад 8 млрд євро. Чехія також посилалася на дані ОЕСР.

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За даними Єврокомісії, загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровано для отримання тимчасового захисту або подібного у ЄС.

Рада ЄС 28 вересня продовжила тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Тимчасовий механізм захисту для українців, що шукали прихисток від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року – за кілька днів після вторгнення російських збройних сил в Україну.