Українські біженці допомогли зменшити дефіцит робочої сили у ЄС – єврокомісар

Наплив українців до країн Європейського союзу після повномасштабного вторгнення та їхній доступ до ринку праці допомогли покращити показники із працевлаштування у ЄС. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав Єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт.

За його словами, в 11 країнах центральної та східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку, які були зареєстровані як шукачі роботи.

«Це мало певний вплив на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці», – сказав Ніколя Шміт.

«Ми не маємо точної кількості щодо всіх країн-членів, тому що лише деякі з них надали нам цифри. Думаємо, що близько 1,5 мільйона українців – і це цифра станом на квітень 2023 року – підписали контракт, тобто знайшли роботу», – сказав єврокомісар.

Він послався на дані державних служб зайнятості у 19 країнах ЄС, згідно з якими станом на квітень 2023 року втікачі від війни в Україні підписали понад 1,5 мільйона контрактів у цих країнах. Станом на жовтень 2023 року ця цифра зросла до 1,87 мільйона.

Якими будуть умови і права українців на європейському ринку праці після березня 2025 року, в Єврокомісії поки що не готові відповісти, оскільки сподіваються на завершення війни в Україні. Максимальний термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист – три роки.

Наприкінці вересня 2023 ЄС подовжив дію директиви на третій рік, тобто до березня 2025. «Це останній раз в рамках цієї директиви відбувається таке подовження,» – зауважив єврокомісар.

«Ми обговорювали це також з різними (українськими – ред.) міністрами. І мушу сказати, що я маю повне розуміння, і це також було дуже чітко заявлено українським урядом, що вони хочуть, щоб українці, які зараз перебувають в Європейському Союзі, повернулися відбудовувати країну, як тільки це дозволить безпека, як тільки закінчиться війна», – розповів Шміт.

Єврокомісар наполіг, що у Брюсселі є розуміння того, що для відбудови України та відновлення її економіки, щоб «зробити її придатною для членства у Європейському Союзі, потрібні всі ці люди». Водночас він зауважив, що уже тепер існує певною мірою вільний рух через кордони і українці адаптуються у ЄС.

Читайте також: Європарламент схвалив фонд на 50 мільярдів євро для України

«Ті, хто має роботу, хто, власне, хоче залишитися, їм повинна бути надана можливість жити в країні-члені ЄС. Але це не є рішенням, яке приймається зараз. Це те, на що треба дивитися, коли виникне така ситуація», – сказав він.

Повну версію інтерв’ю Радіо Свобода єврокомісара з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміта дивіться тут.

У серпні аналітики видання Bloomberg підрахували: якщо не вдасться переконати 2,8 мільйонів жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% її річного довоєнного валового внутрішнього продукту. А це – до 20 мільярдів доларів на рік. І ця втрата є суттєво більшою від допомоги, яку запропонував Україні Європейський союз – чотирирічний пакет вартістю 12,5 мільярдів євро на рік.