У Єврокомісії відкинули зв’язок між коштами для Угорщини та макрофіном для України

Угорщина отримає передбачені для неї кошти, які нині заблоковані Єврокомісією через підозри, що там «процвітає» корупція і претензії щодо ситуації з верховенством права, якщо Будапешт виправить ситуацію. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.

«Маємо бути впевнені, що надсилаємо гроші в країну, яка зможе карати за шахрайство та корупцію – дуже просто кажучи. І є друга умова – країна повинна дотримуватися принципів захисту основних прав. І тому Угорщина зараз працює над реформами, і вони вживають заходів, аби переконати нас, що вони виправили речі, які ми хотіли, щоб вони виправили, – дуже конкретні речі. І тоді, якщо вони впораються, ми можемо вивільнити гроші», – зазначила Юрова.

За словами високопосадовиці з Єврокомісії, оцінка прогресу Угорщини – виключно «техніко-юридична робота». Відповідаючи на питання Радіо Свобода щодо можливої угоди з Угорщиною, за якою Брюссель вивільнить для неї кошти, а Будапешт натомість погодиться на перегляд бюджету ЄС, що включає, зокрема, допомогу Україні, чиновниця відповіла заперечно.

«Точно ні. Ні, не така угода. Такої угоди не буде. Я сказала вам, що це скоріше технічна оцінка того, що вони (угорська сторона – ред.) роблять, і ми маємо наполягати на тому, щоб вони зробили все, що обіцяли», – заявила Юрова, додавши, що рішення щодо грошей для Угорщини має бути схвалене впродовж кількох тижнів.

3 жовтня Європейський парламент схвалив зміни до довгострокового бюджету Євросоюзу до 2027 року. Поправки передбачають, зокрема, створення так званого Українського фонду на 50 мільярдів євро. Реалізація плану залежатиме від позицій окремих країн ЄС, зокрема Угорщини. Влада країни запропонувала «розполовинити» новий пакет допомоги для України, тобто схвалювати не одним, а двома підходами.

Раніше з’явилися повідомлення, що ЄС має намір розморозити кошти, призначені Угорщині, але заблоковані через конфлікт Брюсселя з Будапештом. Про цей план написали, зокрема, Financial Times та Reuters. Євросоюз звинувачує Угорщину у порушеннях принципу верховенства права – через здійснені за нинішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана зміни у роботі судової системи. У відповідь Орбан, як очікується, погодиться зі схваленим Європарламентом проєктом розширення бюджету ЄС, а, отже, – зі створенням Українського фонду.

Як стверджується, ЄС готовий розморозити 13 млрд євро із загальної заблокованої суми у 22 млрд, що призначалася Угорщині. Це кошти з так званого Фонду солідарності, який призначений для покращення інфраструктури та інвестиційної привабливості менш економічно розвинених країн ЄС.

Віктор Орбан вважається найбільш дружнім до Кремля з усіх лідерів країн ЄС. Він неодноразово висловлювався за припинення війни в Україні, навіть якщо це вимагатиме територіальних поступок з українського боку. Угорщина не надає військово-технічної допомоги Україні.