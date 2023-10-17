Європарламент схвалив фонд на 50 мільярдів євро для України

Європейський парламент підтримав пропозицію створити Фонд для відбудову України на 50 мільярдів євро у 2024 році – про це рішення повідомила пресслужба законодавчого органу влади Євросоюзу 17 жовтня.

Рішення створити фонд Ukraine Facility підтримали 512 євродепутатів, проти проголосували 45, ще 63 утрималися. Крім того, парламентарі «зробили Фонд більш демократично підзвітним, заохотивши багатопартійну демократію та відповідність України вимогам для вступу в ЄС». Члени парламенту закликають створити фонд якомога швидше.

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«Однією з ключових вимог євродепутатів є те, аби активи Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, безпосередньо пов’язаних з російською загарбницькою війною, були використані для відбудови України», – йдеться в повідомленні.

Тепер Європарламент і Європейська рада мають розглянути цю пропозицію в рамках проміжного перегляду довготермінового бюджету. Після ухвалення рішення щодо створення Фонду Україні запропонують подати свій План із деталями реформ та інвестицій, які вона має намір запровадити. Після оцінки цього плану Єврокомісія запропонує Раді ухвалити План і встановити умови, які має виконати Україна для отримання підтримки в рамках Фонду.

Комітети Європарламенту з питань бюджету та із закордонних справ підтримали створення Фонду для України 5 жовтня.