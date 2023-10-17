Шмигаль: Україна готова до зими «майже на 100%», в енергосистему додали 1,5 ГВт із запланованих 1,7

Готовність України до опалювального сезону наближається до стовідсоткової, заявляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він повідомив на засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові напередодні, передає пресслужба уряду 17 жовтня.

Шмигаль висловив думку, що минулого року Україна пройшла найважчий опалювальний сезон, але наразі на неї знову чекає «важка зима».

«Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 мільйона доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту нашої енергетичної системи», – сказав голова уряду.

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За оцінкою прем’єра, Україна готова до опалювального сезону «майже на 100%», а під час осінньо-зимового періоду працюватимуть всі 9 блоків атомних електростанцій:

«Загалом по усій енергосистемі ми вже додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт. Маємо достатньо ресурсів газу в сховищах – 15,8 мільярда кубічних метрів. Водночас плануємо досягти рівня 16,5 мільярда кубометрів, що на 2 мільярда кубометри більше плану, аби спокійно пройти цю зиму».

16 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про початок опалювального сезону у столиці. Станом на 17 жовтня в Києві до тепла підключили майже 1,5 тисяч житлових будинків.