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Новини | Суспільство

Кличко розповів, скільком житловим будинкам у Києві вже подали тепло

На розгортання системи теплопостачання потрібно кілька днів

У Києві до тепла підключили майже 1,5 тисяч житлових будинків, повідомив у фейсбуці столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, понад 1,7 тисяч будівель соціальної сфери також вже опалюються.

«Серед них – 72 школи, 172 дитячі садочки, 94 медзаклади. Зокрема, 8 пологових будинків і 50 лікувальних закладів стаціонарного типу, 26 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму», – повідомив Кличко.

9 жовтня Київ розпочав підключати до тепла заклади соціальної сфери – лікарні, школи, дитячі садки. Їхнє підключення здійснюється на підставі індивідуальних заявок їхніх керівників. А 16 жовтня Кличко підписав розпорядження про початок опалювального сезону у столиці.

У Київміськадміністрації попередили, що на розгортання системи теплопостачання потрібно кілька днів, оскільки мова йде про більш як три тисячі км теплових мереж. Також влада не виключила можливості аварійних пошкоджень мереж.

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