На старті опалювального сезону можливі аварійні пошкодження. Комунальників у Києві поменшало через службу в ЗСУ – КМДА

У Київміськадміністрації у зв’язку з оголошенням опалювального сезону попередили про можливі аварійні пошкодження мереж.

«Старт опалювального сезону – найскладніший етап, оскільки може супроводжуватись аварійними пошкодженнями. Тому аварійно-ремонтні служби працюють у посиленому режимі, адже ситуація ускладнена й тим, що частина комунальників нині перебуває в лавах ЗСУ та територіальної оборони», – передає КМДА з посиланням на заступника голови адміністрації Петра Пантелеєва.

Пантелеєв каже: «Близько 50% зварювальників, які працюють у нас на мережах – наразі на фронті. Проте місто робить усе можливе, щоб стабільно пройти цей складний зимовий період»,.

За його словами, на розгортання системи теплопостачання потрібно кілька днів, оскільки мова йде про більш як три тисячі км теплових мереж.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про початок опалювального сезону у столиці.

9 жовтня Київ розпочав підключати до тепла заклади соціальної сфери – лікарні, школи, дитячі садки. Їхнє підключення здійснюється на підставі індивідуальних заявок їхніх керівників