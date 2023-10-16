Лідери ЄС проведуть саміт із країнами Західних Балкан, щоб обговорити їхній шлях до членства

Лідери Європейського союзу і Західних Балкан проведуть саміт у столиці Албанії 16 жовтня, щоб обговорити шлях до членства шести країн регіону в блоці.

Основними темами щорічних переговорів під назвою Берлінський процес є інтеграція Західних Балкан у єдиний ринок і підтримка їхньої зеленої та цифрової трансформації.

Сербія й Чорногорія були першими країнами Західних Балкан, які розпочали переговори про членство кілька років тому, після них минулого року переговори почали Албанія й Північна Македонія, тоді як Боснія і Герцеговина та Косово лише почали робити перший крок інтеграційного процесу.

Минулого місяця голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Західні Балкани і Україна мають «швидко» стати членами ЄС.

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