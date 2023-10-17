Українці витратили за кордоном 10% довоєнного ВВП лише за 2022 рік – дані НБУ

Україна втратить 20 мільярдів доларів (або 10% довоєнного ВВП), якщо після війни додому не повернуться жінки працездатного віку, які становлять основний відсоток біженців, свідчать дані агенції Bloomberg. Таку ж суму, як ідеться в аналізі проєкту Радіо Свобода «Ти як?», українці витратили за кордоном лише в 2022 році, згідно з даними Національного банку України.

Дані НБУ свідчать, що приплив українських мігрантів до країн, які їх приймають, спричинив позитивний вплив на їхні економіки.

«Українці виїжджали за кордон, грубо кажучи, з порожніми руками і очікували, можливо, на швидке завершення війни і бойових дій та повернення додому. Тож коли вже стало зрозуміло, що цього, на жаль, швидко не станеться, їм довелося облаштовувати свій побут, оновлювати гардероб тощо. І це спричинило значний сплеск в роздрібній торгівлі в березні-квітні 2022 року, насамперед у Польщі», – пояснює представниця департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Ольга Туча.

З часом, після повернення частини біженців додому, ці суми зменшились, але досі вдвічі перевищують довоєнні рівні: станом на літо 2023 року витрати українців за кордоном в середньому сягали 1,2 мільярда євро на місяць.

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