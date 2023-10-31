«Транспортний безвіз» діятиме до липня 2024 року – Деркач про переговори з Єврокомісією

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що угода про лібералізацію перевезень між Україною та Євросоюзом (ЄС) діятиме до липня 2024 року. Про це він повідомив за підсумками переговорів з керівництвом директорату Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE).

«Маємо запевнення від європейських колег, що жодні вимоги перевізників не змінять дію Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Транспортний безвіз діятиме так, як і має – до липня 2024 року щонайменше. Представив нашу позицію щодо вимог перевізників та наголосив, що забезпечити повноцінну роботу кордону – це те питання, в якому ми розраховуємо на підтримку ЄС. Визначили конкретні кроки, як DG MOVE може посприяти вирішенню ситуації», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Заступник міністра зауважив, що Україна не обирала варіант забезпечувати всю логістику суходолом – такі умови виникли через російське вторгнення та морську блокаду.

«У цих умовах ми маємо забезпечити нормальне функціонування «Шляхів солідарності» та підтримку нашої економіки. Без будь-яких блокувань кордонів», – додав Деркач.

Польська сторона наразі не повідомляла про результати переговорів.

Через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк. У понеділок, 6 листопада, вони обіцяють заблокувати рух вантажівок на всіх пунктах пропуску польсько-українського кордону, крім Медика-Шегині.

Як повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода один з організаторів страйку, будуть пропускати гуманітарні і військові вантажі, автобуси і приватний автотранспорт. Заборона руху стосується тільки вантажівок.

Після повідомлень про заплановані акції польських перевізників Україна звернулась до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії з проханням провести зустріч. Її мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечать стабільну роботу кордону.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.