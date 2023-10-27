Євросоюз підтримує передачу доходів від активів РФ Україні – FT

Лідери ЄС розглянули передачу доходів від заморожених активів РФ Україні, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє 27 жовтня Financial Times.

За словами очільниці Єврокомісії, незабаром будуть представлені варіанти використання доходів від цих фінансових ресурсів, які були заблоковані на території ЄС.

Financial Times додає, що йдеться про більш ніж 3 мільярди євро. Саме стільки за 9 місяців цього року заробив на російських активах Euroclear – депозитарій цінних паперів із штаб-квартирою у Брюсселі.

«Необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами щодо того, як будь-які надзвичайні доходи приватних осіб, отримані безпосередньо від знерухомлених активів Росії, могли бути спрямовані на підтримку України та її відновлення й реконструкцію», – йдеться у рішенні саміту.

Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), створена «Групою семи», виявила російські активи на близько 280 мільярдів доларів – про це йдеться в заяві міністрів фінансів та лідерів центробанків від 12 жовтня.

За заявою, члени G7 продовжують роботу над тим, аби Росія платила за довгострокову відбудову України.

На початку жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери шукають можливості використати заморожені російські активи для відновлення України.