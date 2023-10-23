Розвідка Британії: постійне збільшення військових витрат, найімовірніше, сприятиме інфляційному тиску в Росії

Постійне збільшення військових витрат, найімовірніше, сприятиме інфляційному тиску в Росії, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві зауважують, що витрати російського уряду все більше зосереджуються на війні проти України.

«Запропонований державний бюджет на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з тими, що були виділені на 2023 рік – це означає, що витрати на оборону на 2024 рік становлять близько 6% ВВП. Витрати на освіту та охорону здоров’я будуть заморожені на 2023 рік, що означає реальне скорочення витрат через інфляцію», – йдеться у повідомленні.



У розвідці Британії зазначають, що для фінансування виплат і витрат на охорону здоров’я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих у війні проти України потрібні будуть додаткові ресурси.

Постійне збільшення військових витрат змусить російський уряд схвалити важкі рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

Раніше британська розвідка писала, що розмір російських витрат на оборону свідчать, що «Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні».