«Шахедів» у небі ще достатньо» – військові про ситуацію через повітряну тривогу у низці областей

У Повітряних силах ЗСУ повідомили в ніч на 1 листопада, що загроза через атаку військ РФ зберігається.

Пізно ввечері у Києві, зокрема, вдруге після нетривалої перерви оголошувалась повітряна тривога.

Повідомляється про роботу сил ППО у регіонах.

«Шахедів» у небі ще достатньо! Особлива увага – Миколаївська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська області», – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.