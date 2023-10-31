У низці областей України оголосили повітряну тривогу. На Черкащині працює ППО

На Черкащині працює ППО, повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Він попередив про загрозу застосування російськими військами ударних БпЛА.

Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей. Повітряні сили ЗСУ також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Близько 22:00 військові повідомили про зафіксовані «шахеди» у Полтавській області – напрямок південний.

Раніше повідомлялось, що станом на 20:00 українські військові знищили два безпілотника Shahed-131/13 в Дніпровському та Криворізькому районах на Дніпропетровщині.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.