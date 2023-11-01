Сили РФ втратили за добу ще 680 осіб – Генштаб ЗСУ

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 301 490 своїх військових, зокрема 680 – за останню добу, повідомляє вранці 1 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові також повідомляють про втрати РФ техніки:

танків – 5223 (+12)

бойових броньованих машин – 9834 (+30)

артилерійських систем – 7250 (+23)

РСЗВ – 846 (+2)

засобів ППО – 563 (+1)

літаків – 321

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28)

крилатих ракет – 1547 (+1)

кораблів/катерів – 20

підводні човни – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34)

спеціальна техніка – 1019 (+3)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 20 жовтня підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.