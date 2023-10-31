82-річна жінка поранена через удар РФ по Херсонщині – ОВА

На Херсонщині через російський удар 31 жовтня постраждала 82-річна жінка, повідомила обласна військова адміністрація.

«Окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади. Постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвір’ї будинку. У жінки – вибухова травма й уламкове поранення руки. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що після надання медичної допомоги потерпіла відмовилася від шпиталізації.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.