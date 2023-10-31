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За добу сили РФ здійснили майже 100 обстрілів Херсонщини: влада розповіла про наслідки

Наслідки удару по Бериславу на Херсонщині, ілюстративне фото
Наслідки удару по Бериславу на Херсонщині, ілюстративне фото

За минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу (30 жовтня – ред.) противник здійснив 98 обстрілів Херсонської області, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації», – зазначив місцевий чиновник.

За словами Прокудіна, по Херсону сили РФ випустили 36 снарядів.

Також, за даними ОВА, було зафіксовано 38 прильотів керованих авіабомб (КАБ) по населених пунктах Херсонщини – зафіксовані влучання в Бериславському та Херсонському районах.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні», – розповіли в ОВА.

Крім того, Прокудін зазначив, що ввечері 30 жовтня російські військові вдарили по Велетенському, поранення отримав чоловік 1958 року народження.

«Також під вогнем був Кізомис. У селі влучання у початкову школу», – підсумував він.

Армія РФ 30 жовтня кілька разів атакувала Херсон, зокрема, поціливши у маршрутний автобус. За даними місцевої влади, були поранені семеро людей.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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