За добу сили РФ здійснили майже 100 обстрілів Херсонщини: влада розповіла про наслідки

За минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу (30 жовтня – ред.) противник здійснив 98 обстрілів Херсонської області, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації», – зазначив місцевий чиновник.

За словами Прокудіна, по Херсону сили РФ випустили 36 снарядів.

Також, за даними ОВА, було зафіксовано 38 прильотів керованих авіабомб (КАБ) по населених пунктах Херсонщини – зафіксовані влучання в Бериславському та Херсонському районах.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні», – розповіли в ОВА.

Крім того, Прокудін зазначив, що ввечері 30 жовтня російські військові вдарили по Велетенському, поранення отримав чоловік 1958 року народження.

«Також під вогнем був Кізомис. У селі влучання у початкову школу», – підсумував він.

Армія РФ 30 жовтня кілька разів атакувала Херсон, зокрема, поціливши у маршрутний автобус. За даними місцевої влади, були поранені семеро людей.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.