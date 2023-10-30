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Через сьогоднішні російські атаки по Херсону загинула людина, ще дев’ятеро поранені – влада

Наслідки російського обстрілу Херсонщини, ілюстративне фото
Наслідки російського обстрілу Херсонщини, ілюстративне фото

Через сьогоднішні російські атаки по Херсону загинула людина, ще дев’ятеро поранені, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев’ятьох поранених і одну загиблу! Армія рф за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста», – написав він у телеграмі.

Армія РФ 30 жовтня кілька разів атакувала Херсон, зокрема, поціливши у маршрутний автобус. За даними місцевої влади, були поранені семеро людей.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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