Через сьогоднішні російські атаки по Херсону загинула людина, ще дев’ятеро поранені – влада

Через сьогоднішні російські атаки по Херсону загинула людина, ще дев’ятеро поранені, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев’ятьох поранених і одну загиблу! Армія рф за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста», – написав він у телеграмі.

Армія РФ 30 жовтня кілька разів атакувала Херсон, зокрема, поціливши у маршрутний автобус. За даними місцевої влади, були поранені семеро людей.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.