Через російський обстріл передмістя Херсона загинула людина, ще одна поранена – влада

Через російський обстріл передмістя Херсона загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Після 15.00 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли передмістя Херсона! Попередньо є один поранений і один загиблий», – написав він у телеграмі.



Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що російські війська обстріляли кладовище у Кіндійці – селище, яке розташоване на східній околиці Херсона, між обласним центром і селищем Антонівка.



За його попередніми даними, одна людина загинула, ще один місцевий житель поранений. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка.

Раніше 30 жовтня повідомлялося, що російські війська обстріляли Херсон, поціливши у маршрутний автобус. За останніми даними місцевої влади, поранені семеро людей.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.