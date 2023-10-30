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Через російський обстріл передмістя Херсона загинула людина, ще одна поранена – влада

Наслідки російського обстрілу Херсонщини, ілюстративне фото
Наслідки російського обстрілу Херсонщини, ілюстративне фото

Через російський обстріл передмістя Херсона загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Після 15.00 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли передмістя Херсона! Попередньо є один поранений і один загиблий», – написав він у телеграмі.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що російські війська обстріляли кладовище у Кіндійці – селище, яке розташоване на східній околиці Херсона, між обласним центром і селищем Антонівка.

За його попередніми даними, одна людина загинула, ще один місцевий житель поранений. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка.

Раніше 30 жовтня повідомлялося, що російські війська обстріляли Херсон, поціливши у маршрутний автобус. За останніми даними місцевої влади, поранені семеро людей.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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