За добу на фронті відбулося 36 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 30 жовтня на фронті відбулося 36 бойових зіткнень, повідомляє в ранковому зведенні 31 жовтня Генеральний штаб ЗСУ.

«Загалом ворог завдав сім ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – ідеться в повідомленні.

За цими ж даними, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Протиповітряна оборона України знищила 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА, вказують у Генштабі.

Також українські військові інформують, що підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, пʼять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, девʼять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.