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Уночі сили ППО відбили повітряну атаку на Хмельниччині – голова ОВА

Місто Хмельницький, фото ілюстративне
Місто Хмельницький, фото ілюстративне

Українські військові відбили повітряну атаку, яку сили РФ здійснили вночі 31 жовтня в Хмельницькій області, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

«Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні», – написав він у фейсбуці.

Перед тим чиновник повідомляв, що «жителі Хмельницького району могли чути вибухи» під час роботи сил протиповітряної оборони і закликав залишатися в укриттях.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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