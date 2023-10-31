Уночі сили ППО відбили повітряну атаку на Хмельниччині – голова ОВА

Українські військові відбили повітряну атаку, яку сили РФ здійснили вночі 31 жовтня в Хмельницькій області, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

«Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні», – написав він у фейсбуці.

Перед тим чиновник повідомляв, що «жителі Хмельницького району могли чути вибухи» під час роботи сил протиповітряної оборони і закликав залишатися в укриттях.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.