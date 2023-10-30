У Миколаївській області по «шахедах» працює ППО – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України у ніч на 31 жовтня повідомили про російську атаку дронів і роботу протиповітряної оборони у Миколаївській області.

«Зафіксовано БПЛА типу Shahed в Миколаївській області. У Миколаївській області працює ППО по ударних БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Українські військові в ніч на 30 жовтня збили 12 запущених Росією безпілотників Shahed, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.