У ВМС пояснили, в чому цінність уражених ЗСУ російських систем в окупованому Криму

У ніч на 30 жовтня в окупованому Криму українські військові уразили російські системи стратегічного рівня, які «мають велику важливість для загальної побудови ППО та високу вартість». Про це в ефірі «Свобода Live» заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

«Наразі підтвердженою є лише інформація стосовно самого факту ураження систем, і те, що це системи стратегічного рівня. Тобто ми можемо з цього зробити висновок, що це не якісь польові системи для прикриття близького радіусу дії або навіть середнього. Щодо стратегічних систем, то мова може йти про ті, які мають дальній радіус дії, і відповідно мають велику важливість для загальної побудови ППО та високу вартість», – сказав він.

Щодо вибухів в окупованому Севастополі Плетенчук зазначив, що інформація потребує підтвердження.

«Стосовно ураження об’єктів ППО – безвідносно типу систем та супутних втрат – слід зазначити, що подібні удари не завдаються по якихось окремих незначних об’єктах, таких як «Панцир-С». Тому мова може йти про системи, які мають більший радіус дії і мають більше значення. Це все є комплексом заходів, які покликані продовжити звільнення окупованого Криму від росіян», – додав речник ВМС.

Раніше Стратком ЗСУ повідомив, що Збройні сили України в ніч на 30 жовтня успішно уразили стратегічний об’єкт протиповітряної оборони російських військ на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

Російські телеграм-канали повідомили про поранення 17 військових РФ в окупованому Криму в ніч на 30 жовтня. Як стверджувала Astra, близько третьої ночі був атакований ракетно-зенітний полк ППО Росії недалеко від села Оленівка.

Міністерство оборони Росії, коментуючи вибухи в окупованому Криму 30 жовтня, заявило, що атака по об’єктах на півострові була здійснена 8 крилатими ракетами Storm Shadow. Що це за об’єкти в Міноборони РФ не уточнили, заявляючи, що «всі ракети збиті».

Редакція наразі не може з незалежних джерел перевірити ці дані.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, поблизу Оленівки справді є російська база ППО. У серпні там стався вибух – у ГУР Міноборони України заявили про знищення російської зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф». Російський телеграм-канал «Рибар» стверджував, що на мисі Тарханкут розміщені військові об’єкти збройних сил Росії, за якими ЗСУ «спостерігали» протягом кількох тижнів.

В окупованому Севастополі 30 жовтня пролунало щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. За його словами, дим було видно у районі Севастопольського морського заводу.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «гучні звуки – це на зовнішньому рейді над акваторією, Чорноморський флот відбиває атаку БПЛА», а російське Міноборони повідомило, що нібито в Чорному морі виявили й уразили два українські безекіпажні катери.