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Нові вибухи у Криму. Авдіївський коксохім: армія РФ готує штурм? Дагестан, протести

  • Вибухи в окупованому Криму: у Севастополі пролунали чотири вибухи, дим бачили у районі Севастопольського морського заводу. Про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії». Міноборони РФ заявило, що об’єкти в Криму атакували ракетами Storm Shadow.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

  • Армія РФ нарощує сили та готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод, пише американський Інститут вивчення війни. Як розвиватиметься ситуація в Авдіївці? Чи може армія РФ оточити Авдіївку?
  • Новий спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд уже цього тижня. Раніше він уже заявляв, що вимагає, аби допомога Україні та Ізраїлю розглядається окремо, а не в одному пакеті. Тим часом лідери республіканців у Конгресі США мають розбіжності щодо голосування пакету допомоги Україні пишуть американські медіа.
  • Антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії, пишуть експерти ISW. Напередодні в Махачкалі відбулися протести з проривом мітингувальників в аеропорт. Врешті голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що заворушення в аеропорту Махачкали курували проукраїнські телеграм-канали, пише проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії». У Міністерстві закордонних справ України звинувачення російської сторони на адресу України в причетності до подій в Дагестані назвали спробою «перекласти відповідальність з хворої голови на здорову». Деталі.

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