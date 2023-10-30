У МЗС відреагували на звинувачення РФ щодо причетності України до подій в Махачкалі

У Міністерстві закордонних справ звинувачення російської сторони на адресу України в причетності до подій в Дагестані назвали спробою «перекласти відповідальність з хворої голови на здорову».

МЗС вважає, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

«Погрози розправитися із євреями – наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами», – написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у фейсбуці.

Українська сторона переконана, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі.

Ввечері 29 жовтня до тисячі людей увірвалися до аеропорту в російському місті Махачкала через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомлялось, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.

Міністерство охорони здоров’я російського регіону Дагестан повідомило, що під час заворушень в аеропорту Махачкали постраждали більше ніж 20 людей, 10 із них мають серйозні травми, у тому числі двоє перебувають у вкрай тяжкому стані. Постраждали щонайменше дев’ятеро співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Поліція встановила 150 «активних учасників заворушень» в аеропорту Махачкали, 60 із них затримали.

У МЗС РФ заявили, що у здійсненні заворушень «безпосередня і ключова роль була відведена злочинному київському режиму, який у свою чергу діяв руками запеклих русофобів, що осіли там». Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що заворушеннями в аеропорту Махачкали нібито «курували з-за кордону проукраїнськими телеграм-каналами».

В Інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.