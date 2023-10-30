Голова Дагестану звинуватив «кураторів з-за кордону» у сутичках у Махачкалі

Голова Дагестану Сергій Меліков каже про те, шо нібито заворушеннями в аеропорту Махачкали «курували з-за кордону проукраїнськими телеграм-каналами», пише проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії».

Журналісти повідомили, що в захопленні місцевими жителями будівлі аеропорту він звинуватив «бандерівців» та назвав події «спробою дестабілізувати ситуацію в республіці».

«Спроби дестабілізувати ситуацію в Дагестані проводяться нашими ворогами, противниками нашої країни», – сказав він.

Меліков звинуватив в організації заворушень телеграм-канал «Ранок Дагестану» і повідомив, що влада нібито «отримала абсолютно достовірну інформацію» про те, що цей канал «адмініструється та регулюється з території України».

Наразі ці заяви голови Дагестану Мелікова українська влада не коментувала.

Водночас, президент України Володимир Зеленський говорячи сутички в аеропорту столиці Дагестану 29 жовтня зазначив, що випадок у Махачкалі не поодинокий і є частиною «масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів». При цьому, на його думку, таку культуру пропагують державні медіа та представники влади.

«За останній рік російський міністр закордонних справ дозволив собі низку антисемітських висловлювань. Російський президент також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою», – заявив президент.

Він додав, що останній спалах насильства на Близькому Сході також спричинив «антисемітські заяви» у російському інформаційному просторі.

«Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті», – підсумував Зеленський.

Напередодні стало відомо, що до тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.

Міністерство охорони здоров’я російського регіону Дагестан повідомило, що під час заворушень в аеропорту Махачкали постраждали більше ніж 20 людей, 10 із них мають серйозні травми, у тому числі двоє перебувають у вкрай тяжкому стані. Постраждали щонайменше дев’ятеро співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Поліція встановила 150 «активних учасників заворушень» в аеропорту Махачкали, 60 із них затримали, повідомили в управлінні МВС Росії у Північно-Кавказькому федеральному округу.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.

Водночас, в Інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.