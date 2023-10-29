«Російський антисемітизм»: Зеленський про сутички в Дагестані

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сутички в аеропорту в столиці Дагестану 29 жовтня.

Зеленський вказав на те, що випадок у Махачкалі не поодинокий і є частиною «масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів». При цьому, на його думку, таку культуру пропагують державні медіа та представники влади.

«За останній рік російський міністр закордонних справ дозволив собі низку антисемітських висловлювань. Російський президент також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою», – заявив президент.

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Він додав, що останній спалах насильства на Близькому Сході також спричинив «антисемітські заяви» у російському інформаційному просторі.

«Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті», – підсумував Зеленський.

Раніше стало відомо, що до тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.