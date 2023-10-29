Зеленський: листопад і грудень стануть «вагомими» для України

Заява учасників саміту на Мальті є «базовою» і об’єднує його учасників – про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 жовтня.

«Це правильний сигнал. Хоч би що відбувалось у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України та всіх країн і народів, які можуть зазнати агресії», – сказав він.

Зеленський додав, що Київ готується до інших важливих подій, запланованих на перші тижні листопада.

«Взагалі цей листопад і грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом, до речі. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні», – розповів він.

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У суботу, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо «формули миру» президента України Володимира Зеленського.

За підсумками сторони опублікували заяву, в якій звітували про роботу за напрямками «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» і «Відновлення територіальної цілісності України».

Учасники саміту також обговорили проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.