Зеленський звернувся до учасників мирного саміту на Мальті

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту на Мальті, де на рівні радників з національної безпеки понад 60 країн світу обговорюють мирне врегулювання в Україні.

«Торік я запропонував Формулу миру. Десять пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на принципах Статуту ООН, на схвалених світом резолюціях Генеральної асамблеї ООН. За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця Формула справді стала спільною… Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій», – вказав Зеленський.

На Мальті 28 жовтня розпочався дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. Він більший за числом учасників, ніж попередні два в Джідді та Копенгагені, – у переговорах беруть участь представники 65 країн. Список делегатів не розкривається. За даними Reuters, серед них є представники європейських, американських, арабських, африканських та азійських країн.

Зустріч відбувається у бальному залі мальтійського готелю за зачиненими дверима. Очікується, що за підсумками переговорів ухвалять угоду про те, що наприкінці 2023 року відбудеться глобальний саміт щодо врегулювання війни в Україні.

Росія в переговорах не бере участі. Представники влади РФ розкритикували Мальту за проведення саміту. Міністр закордонних справ Мальти Ян Борг заявив, що Мальта, хоч і є нейтральною країною, «не може не засуджувати несправедливість, звірства та зловживання владою в регіоні».