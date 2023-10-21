Зеленський провів переговори з Ердоганом: йшлося про саміт на Мальті та зернову угоду

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили мирний саміт щодо України, який відбудеться наприкінці жовтня на Мальті.

«Я говорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і подякував Туреччині за наполегливу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – повідомив Зеленський за підсумками перемов.

Також відомо, що президенти згадали про наступний раунд переговорів щодо «формули миру» на Мальті.

«Туреччина візьме в них участь, додавши свій авторитетний голос і позицію», – підкреслив Зеленський.

Крім цього, Зеленський та Ердоган обговорили продовольчу безпеку.

«Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна зберігає прихильність до своєї життєво важливої ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки і забезпечує функціонування Чорноморського зернового коридору», – заявив Зеленський.

Також президенти України і Туреччини обговорили ситуацію на Близькому Сході та «дійшли єдиної думки про необхідність забезпечення захисту цивільного населення і дотримання гуманітарного права».

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія регулярно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.