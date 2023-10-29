Канада запропонувала створити коаліцію для повернення депортованих українських дітей – ОП

Канадська делегація на саміті в Мальті запропонувала створити коаліцію для повернення вивезених українських дітей, повідомив Офіс президента 29 жовтня.

«Запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України», – йдеться в повідомленні.

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Як додають в ОП, ініціативу делегації Канади підтримали представники інших країн-учасниць саміту. Вона має стати продовженням плану Bring Kids Back UA, який раніше запропонував президент України Володимир Зеленський.

Офіс назвав ідею такої коаліції елементом втілення української «формули миру» щодо повернення депортованих дітей і звільнення заручників та полонених.

«Російська Федерація продовжує свою неспровоковану брутальну війну проти України. Масова депортація й цілеспрямоване викрадення українських дітей для їх подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою РФ», – йдеться в повідомленні.

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ОП додає, що Росія не надає міжнародним організаціям доступу до українських військовополонених.

На Мальті 28 жовтня пройшов дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. Він більший за числом учасників, ніж попередні два в Джідді та Копенгагені, – у переговорах брали участь представники 65 країн. Список делегатів не розкривається. За даними Reuters, серед них були представники європейських, американських, арабських, африканських та азійських країн.