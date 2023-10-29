На Мальті відбувся саміт щодо української «формули миру» – які результати

У суботу, 28 жовтня, на Мальті відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо «формули миру» президента Володимира Зеленського.

За повідомленням пресслужби Офісу президента, в третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн, а також міжнародних організацій. Зокрема, до саміту долучились делегації країн Азії, Африки й Латинської Америки. Українську делегацію на Мальті очолював голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, попередні консультації на рівні радників допомоги сформувати «загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу». Вже під час зустрічі на рівні послів були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів «формули миру», а також створені міжнародні робочі групи, які зосередились на технічних питаннях, зазначив він.

Єрмак каже, що на саміті основну увагу було зосереджено на п’яти ключових пунктах «формули миру»: «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення полонених й депортованих осіб» та «Відновлення територіальної цілісності України й світового порядку».

Міністр енергетики України Герман Галущенко презентував план щодо ядерної безпеки, який має на меті повне виведення армії РФ й цивільних, а також зброї й обладнання з території Запорізької АЕС – зокрема, передачу контролю над станцією Україні.

«План передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки», – додає Офіс президента.

Також учасники розглянули план реалізації пункту щодо енергетичної безпеки, яка передбачає розробку моделі енергетичної стійкості. План спрямований на запобігання порушенням енергетичної безпеки та будь-якій подальшій агресії з використанням енергії в якості важеля впливу.

У якості плану міністерка економіки Юлія Свириденко запропонувала посилити захист портової й логістичної інфраструктури України, забезпечити розмінування морських шляхів й надати підтримку страхування суден, а також вантажів тощо.

План дій, який презентував уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників й військовополонених, уточнили в Офісі президента.

Зокрема йдеться про «стримання доступу до їх місця утримання, додаткові санкції проти Росії й тиск на терористів з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених тощо».

«Він має на меті вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН», – пише пресслужба.

Для досягнення вищезгаданих цілей, за інформацією Офісу президента, було запропоновано сконцентрувати зусилля на:

реформі Ради безпеки ООН та обмеженні права вето;

посиленні ролі Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН та забезпечення негайного виконання його рішень;

створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

На Мальті 28 жовтня пройшов дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. Він більший за числом учасників, ніж попередні два в Джідді та Копенгагені, – у переговорах беруть участь представники 65 країн. Список делегатів не розкривається. За даними Reuters, серед них є представники європейських, американських, арабських, африканських та азійських країн.

Зустріч відбувалась у бальному залі мальтійського готелю за зачиненими дверима. Очікується, що за підсумками переговорів ухвалять угоду про те, що наприкінці 2023 року відбудеться глобальний саміт щодо врегулювання війни в Україні.

Росія в переговорах не бере участі. Представники влади РФ розкритикували Мальту за проведення саміту. Міністр закордонних справ Мальти Ян Борг заявив, що Мальта, хоч і є нейтральною країною, «не може не засуджувати несправедливість, звірства та зловживання владою в регіоні».