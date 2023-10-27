Зеленський провів військовий кабінет: говорили про далекобійну зброю для ЗСУ

У п’ятницю, 27 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет. Однією з тем обговорень стало забезпечення українських військових далекобійною зброєю.

За словами глави держави за підсумками засідання, кабінет був присвячений ситуації на основних бойових напрямках – Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Мелітопольському.

«(Обговорювали – ред.) забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, у тому числі далекобійною зброєю та ракетами», – додав Зеленський.

Президент подякував всім воїнам, які «продовжують тримати позиції та знищують окупантів». За цей тиждень, за словами Зеленського, «суттєво збільшились російські втрати».

«Саме так і потрібно», – резюмував він.

Розвідка Британії раніше заявляла, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.