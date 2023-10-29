Росія: у Дагестані сотні людей заблокували аеропорт через рейс із Ізраїля

До тисячі людей заблокували в’їзд і виїзд аеропорту Махачкали, столиці республіки Дагестан у Росії – місцеві жителі шукають серед пасажирів жителів Ізраїля, які, ймовірно, прибули з Тель-Авіва. Наряди поліції, що приїхали на місце, не справляються із ситуацією, повідомили очевидці кореспонденту проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Групи людей із натовпу, що зібрався, перевіряють машини, що виїжджають, розповів махачкалінець, який вилітає до Москви:

«Поліцейських дуже мало, а ті, що є, ніяк не можуть вплинути на людей. Присутні намагаються прорватися в саму будівлю аеропорту. При цьому десятки людей, що вилітають з Махачкали сьогодні, просто не можуть потрапити всередину».

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Згодом у соцмережах поширилися повідомлення, що протестувальники нібито увійшли на територію аеропорту та вийшли на посадкову смугу.

Про пробки, що утворилися, розповіли й інші місцеві жителі. За словами однієї з них, люди з натовпу перевіряли навіть автомобілі поліцейських.

Очевидці також зазначають, що присутніх щонайменше тисяча.

«Вони час від часу скандують антисемітські гасла та кричать «Аллаху Акбар!». Поліцейські просять їх розійтися, але ніхто не слухає їх», – повідомив інший співрозмовник редакції.

Згодом стало відомо, що Слідчий комітет Росії по Дагестану відкрив кримінальне провадження про масові заворушення.

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Літак авіакомпанії Red Wings сів у аеропорту о 7:17 за місцевим часом, свідчать дані сервісу Flight Radar 24. При цьому телеграм-канал SOTA зазначив, що цей рейс в основному використовують для пересадок на Москву, відтак більшість пасажирів «гарантовано» не планувала лишатися в Махачкалі.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.