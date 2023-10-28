«Терміново потрібна пауза»: Боррель закликав припинити бойові дії в Газі

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до припинення бойових дій у Газі, аби доставити до міста гуманітарну допомогу.

У соцмережі Х він зазначив, що Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям повідомляє, що жителі Гази залишаються без світла, води та їжі.

«Загинуло занадто багато мирних жителів, включно з дітьми. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Для забезпечення гуманітарного доступу терміново необхідна пауза в бойових діях», – підкреслив він.

Також Боррель додав, що ЄС засуджує всі напади на мирних жителів, включаючи невибіркові ракетні обстріли Ізраїлю, і вимагає «негайно та без умов звільнити всіх заручників».

28 жовтня уряд Ізраїлю одностайно схвалив рішення щодо розширення наземної операції у Секторі Гази, повідомив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.