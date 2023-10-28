NYT: танки армії Ізраїлю увійшли до Сектору Гази

Ізраїльські війська і танки ввійшли на територію Сектору Гази, і перебувають там відучора, повідомляє New York Times.

Військовий представник Нір Дінар заявив, що частина ізраїльських військ веде бойові дії всередині Сектора Гази, але він відмовився повідомити, чи були ці дії «повномасштабної наземної операції», яку Ізраїль планував розпочати останніми тижнями.

За його словами, протягом двох днів ізраїльські сили та танки робили «невеликі вилазки» до Гази.

«Наші війська та танки знаходяться всередині Сектору Гази – вони стріляють та вони діють. Але наші війська та танки були і всередині Гази вчора (27 жовтня – ред.)», – сказав майор Дінар.

Другий військовий чиновник контр-адмірал Даніель Хагарі заявив журналістам 27 жовтня, що ізраїльські сухопутні війська «розширюють» свою активність у Секторі Гази, не надавши подробиць. Адмірал Хагарі також заявив, що військові літаки завдавали ударів по «підземній інфраструктурі бойовиків».

Пізніше два американські неназвані джерела в Білому домі повідомили, що удари Ізраїлю по Сектору Газа виглядають як «початок наземного наступу», але наголошують, що масштаб операції ще не зрозумілий.

Ввечері 27 жовтня після заяви Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про розширення наземної операції в Секторі Гази палестинці в місті Газа повідомляють, що наземні сили ЦАХАЛ, включно з танками, вже діють в анклаві.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.