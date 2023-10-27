Армія оборони Ізраїлю розширює наземні дії в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на суботу, 28 жовтня, значно розширить наземні дії в Секторі Гази, спрямовані на знищення бойовиків «Хамасу» та їхньої інфраструктури, заявив представник пресслужби ЦАХАЛ Давид Хагарі.

Уночі 27 жовтня підрозділи Армії оборони Ізраїлю провели в Смузі Гази рейд, завдавши ударів по обʼєктах бойовиків. Стверджується, що був убитий командувач батальйону «Західний Хан-Юніс» Мадхат Мубашер, а ізраїльська морська піхота знищила командні пункти військово-морських сил «Хамасу». Угруповання зі свого боку заявило, що відбило ізраїльську атаку з моря.

Увечері 27 жовтня стрілянина в Секторі Гази посилилася. Повідомляється про потужні вибухи у його північній частині. Телеканал Al Arabiya назвав цей обстріл найпотужнішим із початку війни. У Секторі Гази є перебої з мобільним звʼязком та інтернетом. Ізраїльське командування знову звернулося до жителів Гази з рекомендацією евакуюватися на південь до кордону з Єгиптом, щоб не стати випадковими жертвами наступу.