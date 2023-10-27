США запровадили нові санкції проти «Хамас» та членів іранського «Корпусу вартових ісламської революції»

США у п’ятницю запровадили другий раунд санкцій проти палестинського угруповання «Хамас» та членів іранського «Корпусу вартових ісламської революції», повідомляє Міністерство фінансів США.

У заяві відомства йдеться, санкції застосовуються проти активів у інвестиційному портфелі «Хамас» та людей, які сприяють ухиленню від санкцій пов’язаних з угрупованням компаній.

«Сьогоднішні дії відзначають прихильність США знищенню мереж фінансування «Хамасу» шляхом застосування антитерористичних санкцій та роботи з нашими глобальними партнерами, аби позбавити «Хамас» можливості використовувати міжнародну фінансову систему», – йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

Повідомляється про замороження будь-яких американських активів, де простежуються зв’язки з «Хамас».

Так, під санкції потрапили громадянин Йорданії, який мешкає в іранській столиці Тегерані і який, за даними США, є представником «Хамас» в Ірані, а також посадовці КВІР, які навчають та надають допомогу членам угруповання та іншим бойовикам. Також санкції стосуються командира бригади спецпризначення Сухопутних військ КВІР, що базується в Ірані.

Зачепили обмеження і компанії, які базуються в Судані та Іспанії, а також акціонерів компанії у Туреччині, яка раніше входила в інвестиційний портфель «Хамас».

Сполучені Штати заявили, що портфель інвестицій «Хамас» оцінюється в сотні мільйонів доларів і охоплює компанії у Туреччині, Судані, Алжирі, Об’єднаних Арабських Еміратах та інших країнах.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Загальне число жертв становить понад 1400. Міністерство охорони здоров’я Гази, контрольоване «Хамасом», заявило у четвер про 7028 загиблих палестинців. Незалежно перевірити ці дані немає можливості.