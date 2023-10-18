США запроваджують додаткові санкції проти Ірану на тлі завершення ракетного ембарго ООН

США 18 жовтня наклали санкції на групу осіб і компаній, базованих в Ірані, Китаї, Гонконгу та Венесуелі, повʼязаних із розробкою Тегераном балістичних ракет і безпілотників. Про це повідомляє агенція АР.

Це відбувається на тлі завершення терміну дії обмежень ООН на ракетну діяльність Ірану згідно з резолюцією Ради безпеки.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 11 осіб, вісім організацій і одне судно за імовірну підтримку Корпусу вартових ісламської революції, Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил у виробництві ракет і безпілотників.

Під санкції потрапили іранські фірми з виробництва обладнання та їхні директори, гонконгський дистрибʼютор електронних компонентів, кілька іранських чиновників, у тому числі аташе з питань оборони у Венесуелі Джабер Рейхані, а також судно PARNIA, яке використовувалося для експорту оборонних вантажів.

Раніше Росія та Іран нагадали про закінчення запровадженого в 2015 році ракетного ембарго Ради безпеки ООН проти Тегерана. Це ембарго забороняло продавати Ірану ракетні технології та купувати у нього балістичні ракети.

Зняття санкцій ООН відкриває для Москви можливість відкрито купувати в Ірані балістичні ракети та надавати йому ракетні технології. Раніше про такі ризики попереджали розвідки західних країн.

Ще в 2022 році газета Washington Post з посиланням на двох співробітників розвідки з країни-союзника США повідомила, що Москва хоче отримати у Тегерана ракети «Фатех-110» та «Золфагар» із радіусом дії 300 та 700 кілометрів відповідно.

Українське Міністерство оборони та армія раніше попереджали, що Москва може накопичувати ракети для зимових ударів по енергосистемі.