ЄС продовжує санкції проти Ірану через його ядерну програму

Рада Європейського союзу ухвалила зберегти чинними санкції проти Ірану в рамках політики з нерозповсюдження ядерної зброї, повідомляє пресслужба Євросоюзу 17 жовтня.

Рада постановила, що існують вагомі причини утриматися від скасування обмежень у День переходу, 18 жовтня, як початково передбачав Спільний всеосяжний план дій. За висновками блоку, Іран не виконує своїх зобов’язань у рамках Плану.

Відтак санкції проти фізичних та юридичних осіб, залучених до ядерної програми, діяльності з балістичними ракетами або Корпусом вартових ісламської революції, залишаються чинними.

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«Рада також погодилася зберегти галузеві та індивідуальні заходи, які діють в рамках режиму санкцій ЄС, зокрема ті, що стосуються розповсюдження ядерної зброї Ірану, а також ембарго на поставки зброї та ракет», – йдеться в повідомленні.

При цьому Рада Євросоюзу зазначила, що це рішення не означає додаткових санкцій проти Ірану.

13 вересня понад 60 країн вимагали від Ірану негайно відповісти на питання щодо його ядерної програми. Згодом Тегеран поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії про відкликання акредитації кількох експертів, відряджених для перевірки діяльності зі збагачення урану в Ірані.

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Іран наполягає на тому, що його ядерна програма призначена суто для цивільних цілей.

Ці події відбулися на тлі зусиль, спрямованих на відродження ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами, яка послабила міжнародні економічні санкції в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана. Президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з угоди, мотивуючи це порушенням Тегераном духу угоди та підтримкою екстремістів у регіоні – звинувачення, які Іран заперечує.