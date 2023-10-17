Орбан зустрівся з Путіним й обговорив енергетичні питання – речник

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Китаї й обговорив поставки газу та нафти і питання ядерної енергетики, повідомив речник Орбана в електронному листі агентству Reuters 17 жовтня.

Берталан Хаваші сказав, що під час переговорів Орбан наголосив, що для Європи, включно з Угорщиною, – вкрай важливо, щоб санкції проти Росії та бойові дії в Україні зупинилися, як і потік біженців.

Читайте також: У МЗС відреагували на «мирні ініціативи» Орбана

Наприкінці серпня Віктор Орбан під час інтерв’ю заявив, що Захід має укласти угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО.

У відповідь на це в МЗС заявили, що «Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.